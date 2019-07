Die Grünen fordern vom Bund ein gezieltes Hilfsprogramm für finanzschwache Kommunen.

Diese sollten etwa gezielt beim Abbau von Altschulden unterstützt werden, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Hajduk, der Funke Mediengruppe. Konkret schlägt die Partei ein Entschuldungsprogramm in Höhe von 54 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren vor. Das Volumen richte sich nach dem Stand der so genannten kommunalen Kassenkredite plus Zinszahlungen. Gleichzeitig appellieren die Grünen an den Bund, seinen Anteil an den Sozialkosten zu erhöhen und zudem nur noch notleidende Kommunen an der Umsatzsteuer zu beteiligen.



Das Konzept stammt demnach vom Wirtschaftswissenschaftler Junkernheinrich von der Universität Kaiserslautern. Knapp ein Viertel der Bundesbürger lebe in finanzschwachen Kommunen.