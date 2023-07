"Heizungsgesetz"

Derzeit sind in Deutschland etwa 14 Prozent der Haushalte an Fernwärme angeschlossen. Die Anzahl der angeschlossenen Gebäude soll sich bis 2045 in etwa verdreifachen. (IMAGO / Rainer Weisflog / IMAGO / Rainer Weisflog)

Etwa jede fünfte Stadt arbeite an einer Bestandsanalyse, noch etwas weniger seien mit Konzeptentwicklungen befasst, heißt es. Lediglich vier Prozent befänden sich in der Umsetzung.

Die Bundesregierung will die Wärmeplanung zu einer Voraussetzung für die angestrebte Umstellung auf klimafreundliche Gebäudeheizungen machen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen festellen können, ob ihr Haus womöglich bald an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird oder ob sie zum Beispiel auf eine Wärmepumpe setzen sollten. Vorgesehen ist, dass die Wärmeplanung in Großstädten spätestens 2026, in anderen Kommunen 2028 vorliegt.

Grimm: "Klimaschutzziele werden voraussichtlich nicht erfüllt"

Die Vorhaben rund um das Gebäudeenergiegesetz sollen diese Woche im Bundestag beschlossen werden. Mit dem Kompromiss werden die Klimaschutzziele im Wärmesektor nach Einschätzung der Wirtschaftsweisen Grimm voraussichtlich nicht erfüllt.

