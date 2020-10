Nach Kritik will Verdi vorerst auf weitere Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr der Kommunen verzichten.

Das gelte bis Ende Oktober, teilte die Gewerkschaft mit. Angesichts der Corona-Pandemie und der prekären Arbeitssituation vieler Menschen hatten Vertreter aus Politik und Wirtschaft Unverständnis über die Arbeitsniederlegungen in diesem Bereich sowie im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen geäußert. Auch in Kliniken oder bei der Müllabfuhr hatte es in den vergangenen Wochen Warnstreiks gegeben.



Verdi fordert im Tarifkonflikt des Öffentlichen Nahverkehrs der Kommunen Verhandlungen über einen Rahmentarifvertrag für die bundesweit rund 87.000 Beschäftigten, um die Arbeitsbedingungen zu vereinheitlichen. Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände betont jedoch, dass sie kein Mandat der Mitgliedsverbände zur Aufnahme bundesweiter Tarifverhandlungen habe.



An Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben heute rund 13.000 Beschäftigte. In zahlreichen Städten fielen Busse und Bahnen aus.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.