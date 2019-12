Bundespräsident Steinmeier ist gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender zu einem Besuch in der sächsischen Stadt Pulsnitz eingetroffen.

Mit Bürgerinnen und Bürgern will er dort ins Gespräch kommen, um die Situation von Kommunalpolitikern zu erörtern. Angestoßen hatte die Begegnung die Bürgermeisterin von Pulsnitz, Lüke. Sie hatte ihre Erfahrungen mit Anfeindungen im Amt öffentlich gemacht.



Der Städte- und Gemeindebund rief in diesem Zusammenhang alle betroffenen Kommunalpolitiker dazu aufgefordert, Bedrohungen öffentlich zu machen. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der Deutschen Presse-Agentur, in einer Umfrage habe fast jeder fünfte Bürgermeister angegeben, schon einmal eingeschüchtert worden zu sein. Oftmals würden auch deren Partner und Kinder verfolgt. Nur wenn die Öffentlichkeit von solchen Anfeindungen wisse, könnten sich die Bürger hinter ihre Bürgermeister stellen.