Ein Schild mit der Aufschrift "Zutritt nur mit im Eingangsbereich eines Kaufhauses (Arne Dedert/dpa)

Das Verfahren über einen Beschluss des zuständigen Landtags sei viel zu träge, sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, meinte zur "Rheinischen Post", bedauerlicherweise habe der Gesetzgeber keine Kriterien festgelegt, unter welchen Voraussetzungen die Regelung in Betracht komme. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy, kritisierte das neue Infektionsschutzgesetz als kompliziert sowie ungenau und forderte Nachbesserungen.

Am Samstag endet eine Übergangsfrist, nach welcher nur noch ein Basisschutz mit Masken und Tests etwa in Kliniken und Pflegeheimen vorgesehen ist. Die Länder dürfen die Maßnahmen aber lokal verschärfen, wenn in einzelnen Regionen durch hohe Ansteckungsraten eine Überlastung des Gesundheitssystems droht.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.