Nach den Kommunalwahlen in Hessen läuft die Auszählung der Stimmen.

Für die Nacht hat das Statistische Landesamt lediglich einen Trend für das landesweite Ergebnis angekündigt. Nach ersten Zahlen wurden die Grünen in Frankfurt, Gießen, Kassel und Darmstadt stärkste Kraft. In Offenbach und Hanau ist es die SPD, in Fulda siegte demnach die CDU.



Abgestimmt wurde über die Zusammensetzung der neuen Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie der Ortsbeiräte für die Dauer von fünf Jahren. Wegen der hohen Zahl an Briefwählern zieht sich die Auszählung hin. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes dürfte ein landesweites Trendergebniss erst in den nächsten Stunden vorliegen.

