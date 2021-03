Kommunalwahl in Hessen

Bei den Kommunalwahlen in Hessen ist der SPD-Politiker Claus Kaminsky als Oberbürgermeister von Hanau im Amt bestätigt worden.

Der 61-Jährige erreichte bei der Wahl rund 56,2 Prozent und lag damit weit vor seinen Herausforderern. Kaminsky ist seit 2003 Oberbürgermeister und wird seine vierte Amtszeit antreten. Nach dem rassistischen Anschlag mit neun Toten im Februar 2020 wurde er bundesweit bekannt.



In Hessen wurde zudem über die Zusammensetzung der neuen Kreistage, Stadt- und Gemeindeparlamente sowie der Ortsbeiräte für die Dauer von fünf Jahren abgestimmt. Wegen der hohen Zahl an Briefwählern zieht sich die Auszählung hin. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes dürfte ein landesweites Trendergebniss erst in den nächsten Stunden vorliegen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.