Nach den Wahlen in Hongkong werden nun 17 von 18 Bezirksvertretungen von pro-demokratischen Kräften dominiert.

Das berichtet die "South China Morning Post". Die Wahlen zeigten, dass die Menschen nicht akzeptierten, dass Regierungschefin Lam die Forderungen der Protestierenden in Hongkong ignoriere, erklärte die Gruppe "Civil Human Rights Front". Sie hatte die seit Monaten anhaltenden Proteste mitorganisiert und erklärte, ein Ende sei nicht in Sicht.



Hongkongs Regierungschefin Lam sagte zu, den Sieg der Opposition ernst zu nehmen. In einer Stellungnahme hieß es, viele Analysten seien der Ansicht, dass das Wahlergebnis eine Unzufriedenheit des Volkes über die Lage in Hongkong und tiefsitzende Probleme in der Gesellschaft widerspiegele. Sie werde darüber nachdenken. Konkrete Konsequenzen aus den Protesten gegen die Regierung zog Lam bisher nicht.