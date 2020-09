In Nordrhein-Westfalen haben die Kommunalwahlen begonnen. Es ist die letzte große Wahl in diesem Jahr. Bundespolitisch wird unter anderem das Abschneiden der CDU beobachtet werden, da sich Ministerpräsident Laschet um den Bundesvorsitz seiner Partei bewirbt. Unentschlossene Wählerinnen und Wähler finden diesmal besonders viele Informationen im Internet.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW sind rund 14 Millionen Menschen aufgerufen, Bürgermeister und Landräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage und Bezirksvertretungen zu bestimmen. Gewählt werden auch Integrationsräte. Im Ruhrgebiet haben zudem mehr als vier Millionen Wahlberechtigte erstmals die Möglichkeit, Delegierte in das sogenannte Ruhrparlament zu entsenden.



Viele Menschen haben schon vorab per Brief gewählt. Bis zu einem Drittel der Wahlberechtigten hätten in zahlreichen Städten die Briefwahl genutzt, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Umfragen etwa in Düsseldorf, Köln oder Münster. Dies sei ein Rekord im Vergleich zu vorherigen Wahlen.

Digitale Entscheidungshilfe

Als Hilfe für Unentschlossene bietet der Westdeutsche Rundfunk auch heute noch den Kandidatencheck an: Etwa 1.300 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich vor. Durch Eingabe der Postleitzahl findet man diejenigen, die am eigenen Wohnort antreten.



Digitale Entscheidungshilfe bieten in mehreren Städten auch örtliche Initiativen. Sie orientieren sich an dem bekannten Programm "Wahl-O-Mat", das für Kommunalwahlen allerdings nicht angeboten wird. Die in NRW nutzbaren Alternativen heißen etwa Bonn-O-Mat, Düssel-O-Mat oder Talomat (für Wuppertal). Eine Übersicht bietet die Webseite Kommunalomat.

Maskenpflicht im Wahllokal

Für die Kommunalwahl in NRW gelten besondere Corona-Vorkehrungen. So herrscht etwa in allen Wahllokalen Maskenpflicht. Wähler sollen zudem zum Ankreuzen ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen.



Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt. Im Jahr 2014 erhielten die Christdemokraten 37,5 Prozent der Stimmen im Land, gefolgt von der SPD mit 31,4, den Grünen mit 11,7, FDP und Linken mit je 4,7 Prozent und der AfD mit 2,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 50 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.