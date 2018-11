Kommunalwahl in Polen

Die polnische Regierungspartei PiS hat in der zweiten Runde der Regional- und Kommunalwahlen in Polen laut Prognosen in großen Städten verloren.

In Krakau, Danzig und Kielce gewannen die Kandidaten der Opposition. Die Regional- und Kommunalwahlen sind der letzte große Stimmungstest vor den Europa- und Parlamentswahlen 2019. Die PiS setzte im Wahlkampf stark auf die Abwehr von Einwanderung und verwies auf das robuste Wirtschaftswachstum. In der ersten Runde am 21. Oktober hatte die Regierungspartei die meisten Stimmen für die Regionalparlamente erhalten.