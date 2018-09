Es ist bemerkenswert, was an diesem Sonntag aus Russland zu berichten ist: Die Proteste gegen die Rentenreform sind kleiner geblieben, als es hätte erwartet werden können. Denn das Thema an sich - die Anhebung des Renteneintrittsalters für Männer und Frauen um je fünf Jahre - berührt ja fast jeden, der nicht ohnehin schon Altersbezüge bekommt. Sämtliche Indikatoren weisen darauf hin, dass die russische Gesellschaft von den Kreml-Plänen mehrheitlich wenig hält, doch auf die Straße gehen und Protest anzeigen wollen nur wenige. Warum das so ist, dazu ist ein genauerer Blick lohnenswert. Vier Gründe sind entscheidend.

Erstens funktioniert die Abschreckung nach wie vor am besten. Der Aktivist Alexej Nawalnyj hatte zwar in Dutzenden Städten versucht, Kundgebungen anzumelden, sie sind aber nur in vier mittelgroßen Städten erlaubt worden. Der Stadtverwaltung zum Beispiel in Sankt Petersburg war für ihr Nein eine in der Nähe des Demonstrationsplatzes geborstene Wasserleitung ausreichend. Jeder, der trotzdem an seinem von der Verfassung eigentlich verbrieften Recht der öffentlichen Versammlungsfreiheit festhält, muss mit Festnahme rechnen. Das will kaum einer riskieren, zumal wenn ein Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Staat abhängt – denn dann droht bei solchem Ungehorsam schnell die Entlassung. Zudem hat die Staatsmacht heute mit dem Einsatz von Schlagstöcken jedem deutlich bewiesen, was schon während einer solchen Kundgebung droht: Knüppel auf den Kopf.

Zweitens haben die breiten Unmutsbekundungen bereits etwas genutzt: Der Staat, voran Präsident Wladimir Putin, hat die Reform an einigen Stellen abgemildert. Das Staatsoberhaupt sah sich genötigt, ein innenpolitisches Gesetzespaket in einer langen Fernsehansprache zu erklären – so etwas kommt sonst fast nie vor. Das Renteneintrittsalter für Frauen wird nun nicht mehr um acht, sondern um fünf Jahre angehoben. Mütter von drei und mehr Kindern dürfen sich auf einen früheren Ruhestand freuen. Beschäftigte in manchen Branchen werden ausgenommen und die Privilegien vieler Staatsdiener bleiben unangetastet. Ältere Arbeitnehmer sollen sich fortbilden dürfen und keine Entlassungen mehr fürchten.

Opposition ist nicht geeint

Drittens verteilt sich der Protest auf unterschiedlichste Gruppen, was dem Druck die Kraft nimmt. So beschwören die Kommunisten, die das eingespielte Machtgefüge eh nicht ernstlich gefährden wollen, die in ihren Augen gute alte Sowjetunion. Kremltreue Gewerkschaften verlangen punktuelle Veränderungen, verzichten aber auf übergreifenden Debatten. Und die außerparlamentarische Opposition, Alexej Nawalnyj eingeschlossen, kann sich seit Jahren nicht darauf einigen, zusammen aufzutreten.

Der vierte Punkt schließlich ist eine Folge der Vorgenannten: Eine große Mehrheit der Menschen in Russland ist weitgehend entpolitisiert. Sie wird diese Reform hinnehmen und ihren Ärger hinunterschlucken. Mag sein, dass sie vorübergehend die Faust ballt. Sichtbar wird diese Faust nicht. So, wie viele Menschen nicht mehr in Wahllokale anzutreffen sind, wie eine weitere Tendenz des Abends nahelegt.

Auf der anderen Seite nehmen viele dankbar an, was der Staat ihnen gibt: Wer in Moskau wohnt, hat Glück. Die Stadt verändert sich zum Guten und wird lebenswerter. Viele Plätze und Parks sind einladend geworden, das U-Bahn-Netz wächst ohne Unterlass, die Stadt ist dank hunderttausender Überwachungskameras sicherer geworden. Ja, spazieren gehen macht mehr Freude – solange niemand ein Protestplakat in die Höhe hält. Diesen Kern der Politik des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin bestätigt an diesem Sonntag eine große Mehrheit, indem sie den Kreml-Vertrauten für weitere fünf Jahre zum Stadtoberhaupt wählt.

Die Herrschenden Russlands können heute Nacht beruhigt schlafen. Das von ihnen geschaffene System ist stabil. Und sie dürfen die überschaubaren Demonstrationen von heute als Auftrag verstehen, die schärfste Rentenreform seit Jahrzehnten schon alsbald in Gesetzesform zu gießen.

