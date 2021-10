Die Müllkrise in der italienischen Hauptstadt Rom könnte Bürgermeisterin Raggi bei den Kommunalwahlen heute und morgen das Amt kosten.

Die für ihren Kampf gegen die Mafia bekannte Politikerin von der Fünf-Sterne-Bewegung hatte es in den vergangenen fünf Jahren nicht geschafft, die Müllberge verschwinden zu lassen, die zahlreiche Tiere wie Wildschweine in die Innenstadt locken. Statt der 43-jährigen Amtsinhaberin von der Anti-Establishment-Partei könnten künftig der Kandidat der Rechten, Nicola Michetti, oder Ex-Finanzminister Roberto Gualtieri von der linken Demokratischen Partei in Rom regieren. Neben der Hauptstadt finden auch in mehr als tausend weiteren italienischen Gemeinden Kommunalwahlen statt, darunter in Mailand und Neapel.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.