Nach der Kommunalwahl in Bayern müssen in den größten Städten München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt Stichwahlen über den künftigen Oberbürgermeister entscheiden.

In der Landeshauptstadt München verpasste Oberbürgermeister Reiter, SPD, mit 48 Prozent knapp die absolute Mehrheit, gegen ihn tritt in zwei Wochen die CSU-Kandidatin Frank an. Etwa zehn Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung stieg nach Angaben des Bayerischen Rundfunks im Vergleich zu 2014 von rund 55 Prozent auf 58,5 Prozent. Wegen des komplizierten Wahlsystems wird ein Großteil der Ergebnisse erst im Verlauf der kommenden Woche erwartet.