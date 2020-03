Trotz der Corona-Pandemie haben in Frankreich und im Freistaat Bayern stattgefunden.

Wie das Innenministerium in Paris mitteilte, lag die Wahlbeteiligung am späten Nachmittag bei rund 39 Prozent. Das sind rund 16 Prozentpunkte weniger als 2014.



In Bayern zeichnet sich hingegen einen höhere Wahlbeteiligung ab. So liegt sie in der Landeshauptstadt München bei rund 46 Prozent, 2014 waren es zum selben Zeitpunkt 38 Prozent. Der Zuwachs geht unter anderem auf die Briefwahl zurück.