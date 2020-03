In Bayern hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt zu einem Machtwechsel in der bisherigen SPD-Hochburg Nürnberg geführt.

Der CSU-Politiker König wird neuer Oberbürgermeister der Stadt. An der Spitze Nürnbergs standen mit Ausnahme einer sechsjährigen Unterbrechung seit dem zweiten Weltkrieg Sozialdemokraten. Aus Ingolstadt wird ebenfalls ein Politik-Wechsel gemeldet: Dort übernimmt der SPD-Kandidat Scharpf das Amt vom bisherigen CSU-Oberbürgermeister Lösel. In der Landeshauptstadt München wird voraussichtlich Oberbürgermeister Reiter von der SPD im Amt bleiben. - Die endgültigen Ergebnisse werden heute erwartet.



Insgesamt ging es in der Stichwahl um die Besetzung von 750 Bürgermeister- und Landratsposten. Wegen der Coronavirus-Pandemie war in den bayerischen Kommunen ausschließlich Briefwahl möglich.