Die Kommunalwahlen in Bayern werden vielerorts erst in der Stichwahl entschieden.

So brachten etwa die Oberbürgermeister-Wahlen in den drei größten Städten München, Nürnberg und Augsburg im ersten Wahlgang noch keine Entscheidung. Der Münchner Oberbürgermeister Reiter bleibt nach Auszählung von drei Viertel der Wahlgebiete mit 48,2 Prozent der Stimmen knapp unter der für eine direkte Bestätigung nötigen 50-Prozent-Marke. In der Stichwahl müsste er entweder gegen die Grünen-Kandidatin Habenschaden oder die CSU-Kandidatin Frank antreten, die derzeit beide bei knapp 21 Prozent liegen.



Landesweit zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als bei der Wahl vor sechs Jahren. Grund dafür war ein großes Plus bei den Briefwählern.