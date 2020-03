Die Stichwahlen in Bayern haben in mindestens zwei Großstädten Machtwechsel herbeigeführt.

Die SPD verlor in ihrer traditionellen Hochburg Nürnberg den Oberbürgermeisterposten an den CSU-Politiker König. Im bisher von der CSU dominierten Ingolstadt dagegen hat der SPD-Politiker Scharpf die meisten Wählerstimmen erhalten. Das Münchner Rathaus bleibt in sozialdemokratischer Hand: Amtsinhaber Reiter kommt nach bisherigem Stand der Auszählung auf mehr als siebzig Prozent der Stimmen. Auch in Augsburg, Bamberg und Landshut stehen die Stichwahl-Ergebnisse bereits fest, weitere werden im Laufe des Tages erwartet.



Erstmals in der Geschichte Bayerns konnten sämtliche Wahlberechtigten bis Sonntagabend ihre Stimme nur per Brief abgeben: Wegen der Coronavirus-Gefahr waren keine Wahllokale eingerichtet worden.