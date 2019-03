In der Türkei finden heute landesweite Kommunalwahlen statt.

Rund 57 Millionen Menschen sind aufgerufen, Bürgermeister und Gemeinderäte in 81 Provinzen zu bestimmen. Die Wahl gilt als Stimmungstest für die Regierung von Präsident Erdogan, der zuletzt fast täglich in mehreren Auftritten für seine Politik warb.



In Istanbul und Ankara stehen den von Erdogans AKP gestellten Bürgermeistern Herausforderer der Mitte-Links-Partei CHP gegenüber, denen teilweise gute Chancen zugebilligt werden.



Ein Hauptthema im Wahlkampf war die schlechte Wirtschaftslage. Die Lira hat massiv an Wert verloren, die Zahl der Arbeitslosen ist gestiegen, ebenso die Inflationsrate.