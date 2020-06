Bei den Kommunalwahlen in Frankreich ist die Bürgermeisterin von Paris, Hidalgo, nach vorläufigen Ergebnissen im Amt bestätigt worden.

Die Sozialistin erhielt rund die Hälfte der Stimmen in der französischen Hauptstadt. In fast 5.000 Kommunen hatten die Bürgerinnen und Bürger heute in Stichwahlen ihre Kommunalvertreter gewählt. Der französische Premierminister Philippe gewann die Abstimmung in Le Havre. Insgesamt verzeichnete die Regierungspartei von Präsident Macron aber offenbar große Verluste. Eine Regierungssprecherin nannte die Ergebnisse enttäuschend. Gewinner bei den Wahlen sind nach ersten Auszählungs-Ergebnissen die Grünen, unter anderem in großen Städten wie Lyon, Marseille und Bordeaux.



Die Kommunalwahl galt als politischer Stimmungstest nach den wochenlangen Ausgangsbeschränkungen während der Pandemie. Nach den Wahlen will Macron laut eigener Aussage über seinen weiteren politischen Kurs entscheiden und möglicherweise sein Kabinett umbilden.



Die Wahlbeteiligigung sank mit knapp über 40 Prozent auf einen historischen Tiefpunkt.