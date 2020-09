Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen laut Hochrechnungen stark zugelegt. Im Rat der Stadt Köln - der größten Stadt des Bundeslandes - werden sie stärkste Kraft. Doch auch Ministerpräsident Laschet kann zufrieden sein: Die CDU gewinnt landesweit die meisten Stimmen. Über das Amt des Oberbürgermeisters wird in mehreren Städten per Stichwahl entschieden, so etwa in Düsseldorf.

Für die Kommunalwahl galten besondere Corona-Vorkehrungen, der Landtag verabschiedete deswegen sogar ein eigenes Gesetz, das nur für diese Wahl gilt. So herrschte in allen Wahllokalen Maskenpflicht. Wähler sollten zudem zum Ankreuzen ihren eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Grüne ziehen in Köln an SPD und CDU vorbei

Nach den Hochrechnungen kommen die Grünen im Kölner Rat auf gut 28 Prozent und ziehen damit deutlich an SPD und CDU mit rund 22 und 21 Prozent vorbei. Es folgen die Linke (7 Prozent), die FDP (5,3) und die AfD (4,5) sowie die Sonstigen mit 11,6 Prozent.



Die amtierende Oberbürgermeisterin Reker, die von CDU und Grünen unterstützt wird, muss nach der Hochrechnung in die Stichwahl gegen ihren SPD-Herausforderer Kossiski. Reker verfehlt die absolute Mehrheit der Stimmen knapp. Mit Blick auf das Kölner Ergebnis sprach sie von einem deutlichen Votum der Bürger für Themen der Grünen, insbesondere Klimaschutz und Verkehr.

Verluste für die SPD auch in Dortmund

In Dortmund, das als "Herzkammer" der SPD gilt, bleiben die Sozialdemokraten stärkste Kraft im Rat, verlieren aber laut Prognose deutlich. Es folgen CDU und Grüne vor Linken, AfD, FDP und "Die Partei". Die Wahl um das Amt des Oberbürgermeisters wird auch hier voraussichtlich in der Stichwahl entschieden. SPD-Kandidat Westphal liegt demnach klar vorn - vor dem CDU-Politiker Hollstein und der Grünen-Politikerin Schneckenburger.

Stichwahl auch in Düsseldorf

Auch in Düsseldorf sieht es nach einer Stichwahl aus - zwischen Oberbürgermeister Geisel (SPD) und seinem CDU-Herausforderer Keller. In Aachen, Bielefeld, Münster und Mülheim/Ruhr dürfte es ebenfalls Stichwahlen geben. In Essen wiederum könnte OB Kufen seine Wiederwahl im ersten Durchgang geschafft haben: Er lag zuletzt bei knapp 52 Prozent der Stimmen und damit weit vor seinem SPD-Herausforderer Kern.

CDU landesweit vorn

Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW waren rund 14 Millionen Menschen aufgerufen, Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage und Bezirksvertretungen zu bestimmen.



Nach der Hochrechnung von infratest dimap, die der WDR veröffentlichte, kommt die CDU in Nordrhein-Westfalen auf 35,8 Prozent. Das ist ein leichtes Minus zu 2014. Die Christdemokraten holen damit - so wie regelmäßig seit 1999 - wieder die meisten Stimmen. Anders sieht es für die SPD aus: Sie erzielt in ihrem Stammland 23,4 Prozent. Nach 31,4 Prozent vor sechs Jahren bedeutet das einen deutlichen Verlust.



Stark zugelegt haben die Grünen. Sie erreichen laut der Hochrechnung knapp 19 Prozent - nach 11,7 im Jahr 2014. FDP und Linke kommen auf 5 bzw. 3,5 Prozent und damit auf ein etwas schlechteres Ergebnis als 2014. Die AfD legt um 2,6 Punkte auf 5,7 Prozent zu.

"Rückenwind" für Laschet

Die Kommunwalwahlen spielen bundespolitisch zwar auf den ersten Blick kaum eine Rolle. Aber das Abschneiden der CDU wird von vielen aufmerksam beobachtet, bewirbt sich Ministerpräsident Laschet doch um den Bundesvorsitz seiner Partei. Zudem handelt sich um die letzten großen Wahltag in diesem Jahr.



Dlf-Landeskorrespondent Moritz Küpper wies im Deutschlandfunk darauf hin (Audio-Link), dass Laschets Name auf keinem der Wahlzettel stehe. Zwar seien die ersten Zahlen mit Vorsicht zu genießen, aber dennoch könne man von "Rückenwind" für Laschet sprechen. Küpper betont aber auch, das Ergebnis der Briefwahl sei "die große Unbekannte".



Küpper sagt auch, das Abschneiden der Grünen zeige deren "Verankerung in der Breite" in Nordrhein-Westfalen. Die Partei sei in der größten Stadt des Landes voraussichtlich die stärkste Kraft. Und so müsse man feststellen, dass es in NRW jetzt drei große Kräfte gebe - neben SPD und CDU seien das die Grünen.

"Historisch bestes Ergebnis"

Der Grünen-Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen, Arndt Klocke, schrieb bei Twitter vom "historisch besten Ergebnis für Grün landesweit". CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen nannte die ersten Zahlen eine "Hammer-Prognose", die CDU sei in Nordrhein-Westfalen "konstant gut".



Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann sagte, dass sich die SPD zumindest im Vergleich zur Europawahl 2019 das Ergebnis verbessert habe. Trotz der Verluste bei der Kommunalwahl habe sich "der Trend gedreht und wir liegen vor den Grünen". Die SPD sei weiterhin als Kommunalpartei die zweitstärkste Kraft in NRW. In vielen Großstädten, Kreisen und kleineren Städten und Gemeinden zögen SPD-Kandidaten in Stichwahlen ein.

Rekordquote bei Briefwahl erwartet

Viele Menschen in NRW haben schon vorab per Brief abgestimmt. Bis zu einem Drittel der Wahlberechtigten hätten in zahlreichen Städten die Briefwahl genutzt, berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Umfragen etwa in Düsseldorf, Köln oder Münster. Dies sei ein Rekord im Vergleich zu vorherigen Wahlen.



Die Wahllokale waren bis 18 Uhr geöffnet. Im Tagesverlauf bildeten sich zum Teil lange Schlangen vor den Wahllokalen - eine Folgen der Hygiene- und Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Wer um 18 Uhr noch Schlange stand, durfte laut WDR auch noch zur Urne gehen.

Auch das "Ruhrparlament" wurde gewählt

Gewählt wurden neben Bürgermeistern und Kommunalvertretungen auch Integrationsräte. Im Ruhrgebiet hatten zudem mehr als vier Millionen Wahlberechtigte erstmals die Möglichkeit, Delegierte in das sogenannte Ruhrparlament zu entsenden, das eigentlich "Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr" heißt und sich als "Forum für alle Städte und Kreise der Region" versteht.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.