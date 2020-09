Bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland haben die Unterstützer von Kreml-Kritiker Nawalny offenbar Erfolge in Sibirien erzielen können.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters gewannen sie die Wahlen zur Stadtverwaltung in Nowosibirsk. Außerdem schafften zwei von Nawalnys Anhängern den Einzug in den Stadtrat von Tomsk. Dort verlor die Regierungspartei Geeintes Russland ihre Mehrheit. Nawalny war vor seiner Vergiftung auf Wahlkampfreise in Sibirien.



Von Freitag bis gestern waren die Wähler in knapp der Hälfte der 85 Regionen des Landes zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahlkommission will die Ergebnisse heute vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.