Kommunalwahlen in Ungarn

Bei den Kommunalwahlen in Ungarn hat die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz in vielen Städten Niederlagen hinnehmen müssen.

In der Hauptstadt Budapest kam der Oppositionskandidat Karacsony bei der Oberbürgermeisterwahl nach Auszählung fast aller Stimmen auf mehr als 50 Prozent. Der von Fidesz unterstützte Amtsinhaber Tarlos räumte seine Niederlage ein. Er erhielt knapp 45 Prozent. Auch in 13 der 23 Budapester Stadtbezirke sowie in zehn anderen Städten wurden Oppositionskandidaten Bürgermeister. Im Stadtrat von Budapest nahm die Opposition der Fidesz zudem die Mehrheit ab. Der Wahlausgang bedeutet eine deutliche Niederlage für den ungarischen Ministerpräsidenten und Fidesz-Vorsitzenden Orban. Die Opposition wirft ihm eine autoritäre und korrupte Amtsführung vor.