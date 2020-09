In Deutschlands einwohnerstärkstem Bundesland Nordrhein-Westfalen finden heute Kommunalwahlen statt.

Rund 14 Millionen Menschen sind aufgerufen, Bürgermeister und Landräte, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage und Bezirksvertretungen zu bestimmen. Es ist die letzte große Wahl in diesem Jahr. Für Ministerpräsident Laschet, der auf dem CDU-Parteitag im Dezember Bundesvorsitzender werden will, gilt sie als Stimmungstest. Gewählt werden auch die Integrationsräte. Darüber hinaus erhalten im Ruhrgebiet über vier Millionen Wahlberechtigte erstmals die Möglichkeit, Delegierte in das sogenannte Ruhrparlament zu entsenden.



Viele Bürger haben vor dem Hintergrund der Pandemie per Brief abgestimmt. Etliche Städte und Gemeinden meldeten einen deutlichen Anstieg der Anträge im Vergleich zur Kommunalwahl 2014.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.