Vor dem Flüchtlingsgipfel

Flüchtlinge in einer Notunterkunft. (Felix Kästle/dpa)

Städte und Kommunen beklagen unter anderem einen Mangel an Schul- und Kita-Plätzen - vor allem aber an Wohnraum. Sachsens Innenminister Schuster sagte im Deutschlandfunk, Deutschland sei innerhalb der EU "der Magnet schlechthin" für Geflüchtete. Das liege unter anderem an höchsten Sozialstandards und einer geringen Zahl an Rückführungen. Die Bundesregierung müsse hier umsteuern, forderte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Sie sei in der EU isoliert und gefährde mit ihrer Haltung das Schengen-System - also die Reisefreiheit in Europa.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Morgen mitteilte, kamen laut vorläufigen Berechnungen seit Beginn des russischen Angriffskriegs allein aus der Ukraine rund 1,1 Millionen Menschen nach Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.