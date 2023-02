Vor dem Flüchtlingsgipfel

Kommunen unter Druck: Eine Messehalle in Hamburg wurde als Unterkunft für rund 400 geflüchtete Ukrainer hergerichtet. (picture alliance / dpa / Axel Heimken)

Städte und Kommunen beklagen unter anderem einen Mangel an Schul- und Kita-Plätzen - vor allem aber an Wohnraum. Hessens Regierungschef Rhein sagte dem "Spiegel", viele wüssten nicht mehr, wie sie die Menschen unterbringen sollten. Sein CDU-Parteikollege Weckler, Landrat im hessischen Wetteraukreis, sagte dem Sender FFH, das hänge auch mit einer abnehmenden Akzeptanz in der Bevölkerung zusammen. Menschen seien immer weniger dazu bereit, Wohnraum für Migranten zur Verfügung zu stellen, sagte er. Wenn es überall dort, wo man Geflüchtete unterbringen wolle, Widerstand gebe, werde es schwierig. Auch SPD-Fraktionsvize Wiese warnte, seit Monaten nehme der Migrationsdruck zu. Bayerns Innenminister Herrmann forderte Bundeshilfen in Höhe von acht Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.