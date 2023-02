Vor Flüchtlingsgipfel

Kommunen unter Druck: Eine Messehalle in Hamburg wurde als Unterkunft für rund 400 geflüchtete Ukrainer hergerichtet. (picture alliance / dpa / Axel Heimken)

Hessens Regierungschef Rhein sagte dem "Spiegel", viele wüssten nicht mehr, wie sie die Menschen unterbringen sollten. Sein CDU-Parteikollege Weckler, Landrat im hessischen Wetteraukreis, sagte dem Sender FFH, das hänge auch mit einer abnehmenden Akzeptanz in der Bevölkerung zusammen. Menschen seien immer weniger dazu bereit, Wohnraum für Migranten zur Verfügung zu stellen. Der SPD-Politiker Schmidt, Landrat in Märkisch-Oderland, betonte, sein Landkreis habe viele geflüchtete Familien aufgenommen. Nun sei Wohnraum knapp, es fehlten Kitas und Schulen. Nötig seien jetzt mehr Investitionen und weniger Bürokratie, damit schneller gebaut werden könne.

Sachsens Innenminister Schuster (CDU): "Bundesregierung gefährdet Schengen-System"

Sachsens Innenminister Schuster forderte die Einrichtung einer unabhängigen Kommission, die ein "unparteiisches Belastungsbild" zur Migration erstellen solle. Ziel sei es, die "administrative Aufnahmefähigkeit und gesellschaftliche Akzeptanz" zu klären, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Schuster beklagte, dass Deutschland innerhalb der EU "der Magnet schlechthin" für Geflüchtete geworden sei. Das liege unter anderem an höchsten Sozialstandards und einer geringen Zahl an Rückführungen. Die Bundesregierung müsse hier dringend umsteuern. Sie sei in der EU isoliert und gefährde mit ihrer Haltung das Schengen-System - also die Reisefreiheit in Europa.

Sachsens Innenminister machte zudem Vorschläge, wie die Zahl der ankommenden Flüchtlinge gesenkt werden könnte. Unter anderem sprach sich Schuster dafür aus, freiwillige Aufnahmeprogramme für Menschen aus Afghanistan temporär auszusetzen. Unter anderem Tunesien, Marokko und Armenien sollten zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden.

Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) fordert acht Milliarden Euro vom Bund

Bei dem Flüchtlingsgipfel wird heute auch über Geld gesprochen werden. Bayerns Innenminister Herrmann forderte Bundeshilfen in Höhe von acht Milliarden Euro, um die Menschen unterbringen und versorgen zu können. Bundesinnenministerin Faeser dämpfte im Vorfeld jedoch die Erwartungen der Länder. Dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" sagte die SPD-Politikerin, 2022 habe der Bund dafür 3,5 Milliarden Euro ausgegeben, für dieses Jahr seien es 2,8 Milliarden Euro.

Polizeigewerkschaft fordert konsequentere Abschiebung von Kriminellen

Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, forderte eine konsequente Abschiebung von schweren Straftätern in Drittstaaten. Der Bund und vor allem die Länder müssten diese Möglichkeit stärker nutzen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der GdP, Hüber, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Immer wieder würden Abschiebungen von Intensivtätern daran scheitern, dass Papiere fehlten oder ein Herkunftsstaat unwillig sei, diese Menschen zurückzunehmen. Als Beispiel nannte Hüber den Messerattentäter von Brokstedt. Der staatenlose Palästinenser könne sicher nur schwer in den Gaza-Streifen abgeschoben werden. Eine Rückführung nach Jordanien oder Ägypten sei aber denkbar und machbar. Deutschland werde für solche Abschiebungen künftig Geld zahlen müssen.

In der Asylpolitik müsse es zudem um die Frage gehen, wie man die dringend benötigte Zuwanderung nach Deutschland ausgestalten wolle. Mit mehr Grenzkontrollen und Zäunen in Europa allein lasse sich keine kluge Asylpolitik gestalten, sagte Hüber weiter.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.