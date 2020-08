Bundesfinanzminister Scholz will sich weiter für eine Übernahme von kommunalen Altschulden durch den Bund einsetzen.

Scholz sagte auf einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in Dortmund, mit dem Konjunkturprogramm in der Corona-Krise sei zwar schon viel für die Städte und Gemeinden erreicht worden. Es müsse aber auch die Altschulden-Problematik gelöst werden. Anfang Juni war Scholz mit seinen Plänen am Widerstand der Union gescheitert. CDU und CSU lehnen die Umwandlung alter Schulden der Kommunen in neue Schulden des Bundes grundsätzlich ab.