Kritiker befürchten, dass durch das Neun-Euro-Ticket noch mehr Züge überfüllt sein werden (picture alliance/Oliver Berg/dpa)

Deshalb sollte es perspektivisch ein bundesweit gültiges und vergünstigtes Ticket geben. Zudem müssten Bund und Länder mehr Geld zur Verfügung stellen, um mehr Busse und Bahnen fahren zu lassen und das Angebot zu verbessern.

Ähnlich äußerte sich die Interimschefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Gurkmann. "Um den ÖPNV zu stärken und Fahrgäste dauerhaft zu halten, sind konstant günstige Ticketpreise wichtig", sagte Gurkmann. "Die Bundesregierung sollte deshalb ein Preismoratorium für Busse und Bahnen beschließen und in einen kundenfreundlichen ÖPNV und attraktive Angebote investieren."

Gurkmann regte als zusätzliche Finanzierungsoption eine "Nutznießer-Finanzierung" an. Dies würde bedeuten, Arbeitgeber, Einzelhändler oder Private, deren Immobilien etwa durch einen guten ÖPNV-Anschluss an Wert gewinnen, an der Finanzierung zu beteiligen.

Seit Anfang des Monats können Bürger bis Ende August für neun Euro pro Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen. Es handelt sich um eine Entlastungsmaßnahme angesichts der hohen Lebenshaltungskosten.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.