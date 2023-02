Städte- und Gemeindebund

Viele Kommunen beklagen zu geringe Kapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen. (picture alliance/dpa | Jan Woitas)

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sagte im Deutschlandfunk, es brauche einen echten Masterplan, der die Unterbringung und faire Verteilung der Menschen sowie die Finanzierung regele. Man sei bislang zu sehr auf Sicht gefahren. Aktuell seien viele Kommunen an der Belastungsgrenze und brauchten dringend Hilfe. Es müssten viel mehr Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen werden, möglichst in kleineren Einheiten.

Landsberg betonte, die Asylsuchenden müssten im Land verteilt werden. Er verwies auf die Proteste gegen eine verhältnismäßig große geplante Einrichtung in der Gemeinde Upahl in Mecklenburg-Vorpommern. - Bundesinnenministerin Faeser will in diesem Monat einen Flüchtlingsgipfel mit Vertretern von Ländern und Kommunen einberufen.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.