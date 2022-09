Energiepolitik

Energetische Sanierung gilt als zentrales Element gegen hohe Energiekosten. (picture alliance / ZB - Soeren Stache)

Der Schutz gefährdeter Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen müsse Priorität haben, wenn eine gerechte Energiewende gewährleistet werden solle, heißt es in einer in Frankfurt am Main veröffentlichten Erklärung von rund 2.000 Kommunen. Dafür müsse sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene ein geeigneter Rechtsrahmen geschaffen werden. Als zentrales Element sehen die in einem Klimabündnis zusammengeschlossenen Städte und Gemeinden die energetische Sanierung des Gebäudebestands; sie verlangen in diesem Bereich staatliche Unterstützung.

