Nach Flüchtlingsgipfel

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (imago / photothek / Felix Zahn )

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte der "Rheinischen Post", eine Einigung erst im November komme für das Jahr 2024 deutlich zu spät. Städtetags-Präsident Lewe sprach von einem schlechten Signal an die Städte. Der Bund hatte bei der Einigung am späten Abend zwar eine Milliarde Euro als zusätzliche Beteiligung an den Kosten der Flüchtlingsversorgung für dieses Jahr zugesagt. Über die künftige Aufschlüsselung der Kosten soll aber zunächst in einer Arbeitsgruppe beraten und erst im November entschieden werden. Landsberg sagte, die Milliarde sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Mit dem Betrag sollen die Länder dabei unterstützt werden, ihre Kommunen zusätzlich zu entlasten und die Digitalisierung der Ausländerbehörden zu finanzieren.

