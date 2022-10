Nach Bund-Länder-Treffen

Die städtischen Einrichtungen müssten auch von einer Gaspreisbremse profitieren können. Dazu fehle vom Bund eine klare Aussage.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisierte vor allem die fehlende Einigung zur Flüchtlingsfinanzierung. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", er hätte sich ein klares Bekenntnis der Bundesländer gewünscht, die Erstaufnahmekapazitäten weiter auszubauen. In der Winterzeit rechneten Städte und Gemeinden damit, dass die Zahl der Flüchtlinge weiter steige. Auch eine Absprache zu einer gerechteren Verteilung der aus der Ukraine kommenden Flüchtlinge wäre notwendig, betonte Landsberg.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, mahnte im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", die Kapazitätsgrenzen für die Aufnahme von Geflüchteten sei vielerorts erreicht. Es müsse mehr Begrenzung geben, und Bund und Länder müssten ihrerseits Gebäude und Grundstücke zur Verfügung stellen.

Der geplante Ansatz bei der Energiepreisbremse, Unternehmen einen bestimmten Prozentsatz des Vorjahresverbrauchs zu einem vergünstigten Preis anzubieten, sei aber der richtige. Das schaffe Planungssicherheit und einen Anreiz zum Energiesparen. Zudem könnten Unternehmen so besser entscheiden, ob sie ihre Produktion vorübergehend zurückfahren, sagte Dercks.

CDU-Chef Merz macht Bundeskanzler Scholz dafür verantwortlich, dass es beim Bund-Länder-Treffen gestern keine Einigung über die Finanzierung von Entlastungen gab. Merz sprach im Interview mit der Funke-Mediengruppe von einem Abend der verpassten Chancen, der Bürgerinnen und Bürger verunsichert zurücklasse. Dafür sei neben Scholz auch der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz - Niedersachens Regierungschef Weil - verantwortlich. Der CDU-Vizevorsitzende Jung erklärte, die Ampelkoalition lasse alle weiter im Nebel stochern, statt Klarheit für den Winter zu schaffen.

Bundeskanzler Scholz hatte nach dem Treffen mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer erklärt, dass er in der nächsten Woche mit ersten Vorschlägen der Expertenkommission zur so genannten Gaspreisbremse rechnet. Ziel sei ein Modell, das für jeden nachrechenbar mache, wie seine Entlastung aussehe.

Auch der Vorsitzende der Linksfraktion, Bartsch, hat sich enttäuscht geäußert. Bartsch sagte, Gas- und Strompreisdeckel hätten längst "wie ein Bollwerk" vor Bürgern und Unternehmen stehen müssen. Der Bundestag müsse möglichst schon kommende Woche alle Maßnahmen abschließend festlegen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteidigen den Verlauf des Spitzengesprächs. Der Bremer Bürgermeister Bovenschulte sagte im Deutschlandfunk , wenn es um viele Milliarden Euro gehe, seien harte Verhandlungen normal. Die Beträge seien in den Haushalten nicht vorgesehen gewesen, so der SPD-Politiker. Zudem nutzten schnelle Lösungen niemandem, wenn sie im Nachhinein nur Probleme machten. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger, ebenfalls SPD, erwartet von den Ländern Kompromissbereitschaft. Diese seien in der Pflicht, ihren Anteil zu stemmen. Wichtig sei nun vor allem, dass die Bundesregierung mit Hochdruck daran arbeite, die Energie- und Strompreisbremsen so schnell wie möglich umzusetzen. Rehlinger fordert bis Mitte Oktober konkrete Vorschläge zur Umsetzung.