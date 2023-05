Flüchtlingsgipfel

Reinhard Sager, der Präsident des Deutschen Landkreistages (dpa-Zentralbild)

Bund-Länder-Beschlüsse in der Flüchtlingspolitik geäußert.

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Sager, sprach von einer Vertagung drängender Probleme. Wenn einzelne Punkte bis zum Sommer weiter ausgearbeitet werden sollten, um dann im November beschlossen zu werden, suggeriere das Zeit, die man nicht habe, sagte er der Funke-Mediengruppe. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Städtetages, Lewe, in der Rheinischen Post. Das Treffen sei unter dem Strich eine ziemliche Enttäuschung gewesen. - Der Bund hatte den Kommunen gestern in Berlin eine Milliarde Euro mehr an finanzieller Unterstützung für die Versorgung von Flüchtlingen zugesagt. Ein an der Zahl der Flüchtlinge ausgerichtetes Finanzmodell konnten die Länder beim Gipfel im Kanzleramt allerdings nicht durchsetzen. Darüber soll in Arbeitsgruppen weiter gesprochen und endgültig im Herbst entschieden werden.

