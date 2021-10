In Italien finden in 65 Kommunen Stichwahlen um die Bürgermeisterposten statt, darunter in Rom, Turin und Triest.

Die Stimmabgabe ist bis morgen Nachmittag um 15 Uhr möglich. Wähler brauchen nicht den sogenannten Grünen Pass vorzuzeigen - also einen Corona-Impfnachweis, negativen Test oder Genesungsnachweis. Es gelten jedoch Corona-Verhaltensregeln.



In Rom tritt der Sozialdemokrat und frühere Finanzminister Gualtieri gegen Enrico Michetti an, der von der Lega, der Forza Italia und der Rechtspartei Fratelli d'Italia unterstützt wird. In Turin kämpfen der Mitte-Links-Kandidat Lo Russo und sein Mitte-Rechts-Rivale Damilano um den Bürgermeisterposten.

