Die Kommunikation der Menschen hat sich im vergangenen Jahr weiter auf das Mobiltelefon verlagert.

Die Deutsche Presse-Agentur zitiert aus Zahlen der Bundesnetzagentur. Demnach verbrauchen Nutzerinnen und Nutzer immer mehr mobiles Datenvolumen - und telefonieren immer weniger über das Festnetz.



Insgesamt sind im Mobilfunk im letzten Jahr in Deutschland knapp drei Milliarden Gigabyte vebraucht worden. Im Vergleich zum Jahr davor ist das ein Zuwachs von knapp einer Milliarde. Das Festnetz verliert weiter an Bedeutung. Während die Menschen in Deutschland 2018 noch 106 Milliarden Minuten damit telefonierten, waren es 2019 noch 94 Milliarden Minuten.