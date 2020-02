Die Bundesministerien haben ihre Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit einem Bericht zufolge erheblich gesteigert.

Über die vergangenen sechs Jahre ergebe sich ein Plus von 63 Prozent, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Aufstellung der Bundesregierung. Im Jahr 2014 gaben die Ministerien demnach insgesamt rund 26 Millionen Euro für Öffentlichkeitsarbeit aus. In diesem Jahr seien es rund 43 Millionen. Besonders stark stiegen in diesem Zeitraum die entsprechenden Etats der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und der Ministerien für Gesundheit und Justiz. In absoluten Zahlen hat das Arbeitsministerium den höchsten PR-Aufwand.



Die Aufstellung der Kosten hatte die FDP-Fraktion im Bundestag verlangt. Die Partei wirft der Großen Koalition vor, zu viel Steuergeld für Werbung zu verschwenden.