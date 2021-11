Elke Kahr ist neue Bürgermeisterin von Graz. (dpa/ Erwin Scheriau)

Die Politikerin Kahr erhielt bei der Abstimmung im Gemeinderat in der zweitgrößten Stadt Graz die nötige Mehrheit als neue Bürgermeisterin. Die Kommunistische Partei Österreichs bildet in der Landeshauptstadt der Steiermark ein Bündnis mit Grünen und SPÖ. In ihrer Antritssrede sagte Kahr, das Dreier-Bündnis wolle dem profitgetriebenen Baugeschehen in Graz Grenzen setzen. Kahr war bereits in der Vorgängerregierung lange Zeit Stadträtin für Wohnen und Verkehr.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.