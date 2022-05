Brandenburg

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Bau und Wohnen (picture alliance/dpa)

Es soll den Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen begleiten. Bundesbauministerin Geywitz von der SPD sagte bei einer Festveranstaltung, der Bund bringe damit das Know-how bundesweiter Forschung in die Reviere. Durch die Arbeit solle ermittelt werden, wie es den Menschen vor Ort gehe und was gebraucht werde, um Arbeit und gute Lebensbedingungen zu gestalten. Bis Ende des Jahres sollen 55 Arbeitsplätze in dem Zentrum entstehen. Es ist Teil des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.