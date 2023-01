Nach dem Verdacht auf Russland-Spionage durch einen BND-Mitarbeiter sitzt sitzt nun auch ein mutmaßlicher Mittäter in Untersuchungshaft. (picture alliance / Christophe Gateau)

Nach Angaben des Generalbundesanwalts in Karlsruhe wird der Mann verdächtigt, die von dem BND-Mitarbeiter ausspionierten geheimen Informationen nach Russland gebracht und dort einem Geheimdienst übergeben zu haben. Es handelt sich demnach um einen deutschen Staatsangehörigen, der kein BND-Mitarbeiter ist. Er war am Sonntag in München festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.