Auf den Straßen ist viel Lettisch und Russisch zu hören, beim Sport feuern alle das gleiche Team an – die Sprach- und Nationalitätenfrage spielt im Alltag in Lettland oft keine große Rolle.

Aber Reibung gibt es trotzdem: Die neue lettische Regierung versucht, die stärkste Kraft im Parlament, eine Partei die überwiegend von russischen Muttersprachlern gewählt wird, auf Abstand zu halten. Bis heute leben auch knapp 230.000 sogenannte "Nichtbürger" im Land. Russischsprachige Menschen, die nach der Unabhängigkeit Lettlands keinen Pass bekommen haben und nicht wählen dürfen. Und jetzt soll auch noch der Schulunterricht auf Russisch eingeschränkt werden.

Das ruft Widerstand hervor und zeigt: Lettland sucht immer noch nach dem richtigen Weg, mit den russischsprachigen Menschen im Land und der sowjetischen Besatzungsgeschichte umzugehen.

(Deutschlandradio/Gesine Dornblüth)Ein "Nichtbürger" in Riga

Sie haben keinen lettischen Pass und nicht die gleichen Rechte: die etwa 230.000 russischsprachigen "Nichtbürger" in Lettland. Der Status ist ein Erbe der sowjetischen Besatzungsgeschichte des Landes. Bis heute ist das Verhältnis der "Nichtbürger" zum lettischen Staat belastet.

(AFP/ Ilmars Znotins)Den lettischen Pass gibt's nur mit Sprachtest

Aus Zweifel an der Loyalität der russischsprachigen Minderheit hat Lettland nach dem Ende der Sowjetunion nicht alle Einwohner eingebürgert, sondern den Status des "Nichtbürgers" eingeführt. Wer den lettischen Pass haben will, muss einen Sprachtest bestehen - viele Ältere scheitern daran.

(Deutschlandradio/Gesine Dornblüth)"Sobald ein Russe dabei ist, sprechen wir Russisch"

Ein Viertel der lettischen Bevölkerung spricht Russisch als Muttersprache. Die Nationalitäten- und Sprachenfrage ist in der lettischen Politik häufig Anlass für Konflikte. Im Alltag der Menschen klappt die Verständigung spielend.

(Deutschlandradio/Gesine Dornblüth)"Sie nennen mich Agentin des Kremls"

Im lettischen Parlament sind fünf von sieben Parteien eine Koalition eingegangen, um die stärkste Kraft auf Distanz zu halten: die Partei "Harmonie". Vor allem russischsprachige Wähler haben für sie gestimmt. Kommunalpolitikerin Elizabete Krivcova bekommt den Konflikt auch in ihrer Stadt zu spüren.





(picture alliance/Sputnik/Sergey Melkonov)Sprachwechsel ohne Probleme

Mehr Unterricht auf Lettisch, weniger auf Russisch – das ist der Plan der lettischen Regierung. Aber die Bildungsreform stößt auf Widerstand in der eigenen Bevölkerung und in Moskau. Ein Gymnasium in Riga zeigt, dass es auch ohne Streit geht.