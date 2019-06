Ataç Sezer wurde 1979 in Istanbul geboren, wo er auch sein Kompositions- und Musikwissenschaftsstudium begann, das er später in Berlin und München fortgesetzt hat. Seine Kompositionen bewegen sich in türkischen wie west-europäischen Klangsprachen, die Kulturübergreifendes suchen und ausloten.

Grenzgänger zwischen Orient und Okzident

Sezer setzt auch Instrumente aus osmanischer Tradition ein und experimentiert mit modalen türkischen Tonsystemen, für die er neue Notationsformen entwickelt.

