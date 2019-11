Enjott Schneider, auch Musikwissenschaftler und Hochschullehrer, will nicht die ganze Branche über einen Kamm scheren. Es gebe auch "wunderbare Ausreißer", die der Qualität nachgingen. Doch unter dem Strich zieht er das Fazit: "Mainstream, das ist vor allem Klischee, Stereotype, Bekanntes." Doch Kunst lebe von Weiterentwicklung, so der Komponist. Denn wenn nichts Neues mehr gewagt würde, dann erstarre eine Kunst. "Das ist im musikalischen Bereich leider extrem passiert."

Enjott Schneider hat Filmmusiken etwa zu "Herbstmilch", "Stalingrad" oder "Schlafes Bruder" geschrieben und eine ganze Fülle von Bühnen- Orgel und Konzertwerken verfasst. In Halle an der Saale fand am 8. November im Steintor-Varieté die Verleihung des Deutschen Filmmusikpreises statt. Der Ehrenpreis ging dabei an Schneider.