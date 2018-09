Wenn er ein Stück beginnt, entwirft Uwe Rasch ungewöhnliche Situationen, in die sich die Interpreten hinein finden müssen. Der Pianist muss mit dem Kopf spielen, die Schuhe des Schlagzeugers sind am Bühnenboden festgenagelt, eine Tänzerin wird an den Füßen aufgehängt. Dann folgen Handlungen, aus denen heraus die Musiker ganz eigenwillige Klangwelten erzeugen. Denn Uwe Rasch geht vom Körper aus. Dieser habe etwas Unkontrollierbares, sagt der 1957 geborene Komponist. So kommt es zu Ereignissen und Klangphänomenen, die bis zu einem gewissen Grad unkalkulierbar sind. Und dann wird es spannend, denn wir betreten neue Erfahrungsräume für das Sehen und Hören.

