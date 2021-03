Komponistenarchiv Dresden Erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Was geschieht mit den Nachlässen von Komponisten? In Dresden gibt es das Deutsche Komponistenarchiv als zentrale Anlaufstelle. Um die Institution war es in den letzten Jahren still, doch jetzt gibt es Pläne für die Zukunft.

Von Claus Fischer

