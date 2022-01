Marilyn Bergman bei den Emmy Awards 2018 (picture alliance/AP Photo)

Das teilte ihr Sprecher in Los Angeles mit. Bergman schrieb gemeinsam mit ihrem Mann vor allem Filmmusiken. 16 Mal war das Paar für einen Oscar nominiert. Dreimal wurden sie mit der Ehrung ausgezeichnet. Marilyn Bergman komponierte und textete mit ihrem Mann unter anderem 1973 das Oscar-prämierte Lied "The way we were" für den gleichnamigen Liebesfilm. Es wurde von Barbra Streisand gesungen. Auch in Streisands Film "Yentl" sind Kompositionen von Marilyn Bergman zu hören.

