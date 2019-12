Monatelang wirkten sie wie der Postbote und der Terrier: Unermüdlich schnappte die Opposition im Bundestag immer wieder nach dem Hosenbein der schwarz-roten Koalition, kläffte und jaulte über den CO2-Preis von gerade einmal zehn Euro. Das Rudel der Kritiker wurde immer größer und lauter: Die Klima-Bewegung auf der Straße, Wissenschaftler, Umwelt- und ja, auch Wirtschaftsverbände, haben seit dem 20. September, der Präsentation des Klimapaketes, zu Recht mehr gefordert: Mehr Planungssicherheit für die Unternehmen, und vor allem einen höheren CO2-Preis, der Autofahrer, Hausbesitzerinnen und zum Beispiel Speditionsfirmen ermuntert, umzusteigen.

Höherer CO2-Preis doch möglich

Jetzt kommt er also, statt mit zehn werden wir ab dem Jahr 2021 mit 25 Euro pro Tonne Kohlendioxid in die CO2-Bepreisung einsteigen. Was für eine gute Nachricht angesichts abschmelzender Gletscher, steigender Meeresspiegel und immer heißeren Sommern. Die Rechnung ist ja einfach: Je teurer fossile Brenn- und Kraftstoffe werden, desto eher sind wir bereit, uns auf Alternativen einzulassen. Nicht eben edel, aber menschlich: Manches Umdenken setzt erst übers Portemonnaie ein.

Gebetsmühlenartig hatten Union und SPD zuvor immer wieder behauptet, ein höherer CO2-Preis sei unmöglich. Angela Merkel sprach gar von der Politik des Machbaren und entblößte damit die klimapolitische Mutlosigkeit ihrer eigenen Regierung. Den Umweltverbänden geht der jetzt erreichte Kompromiss zwar immer noch nicht weit genug, und beim Thema Windkraft-Ausbau und Kohleausstieg tritt die Bundesregierung weiter auf der Stelle, aber die letzte Nacht war politisch gesehen dennoch eine gute: Da wurde gerungen, blockiert, getrennt getagt und dann doch wieder in großer Runde, bis CDU, CSU und SPD gemeinsam mit den Grünen eine Entscheidung zustande gebracht haben, die endlich einmal über den kleinsten gemeinsamen Nenner hinausgeht, mit dem sich die Große Koalition sonst begnügt.

Klimaschutz immer stärker soziale Frage

Damit jede Familie und jeder kleine Handwerksbetrieb trotzdem über die Runden kommen, sollen die Pendlerpauschale nochmals erhöht, und die Strompreise gesenkt werden. Auch die Mobilitätsprämie für Geringverdiener steigt noch einmal an. Das ist das Mindeste, denn natürlich wird sich der Klimaschutz immer stärker zu einer sozialen Frage entwickeln, je gravierender die Erdüberhitzung zunimmt.

Umso mehr braucht es künftig einen klugen Ausgleich: Die Pendlerin in Schleswig-Holstein, die ohne Auto niemals rechtzeitig zur Arbeit käme, muss so viele Anreize wie möglich erhalten, um auf klimafreundliche Technologien umzusteigen. Die endlos vielen Autofahrer, die aus reiner Bequemlichkeit mit Kurzstrecken unsere Städte verstopfen, werden hingegen deutlich mehr zahlen müssen als bisher, anders wird es nicht gehen. Bund und Länder sind einen Schritt vorangegangen, jetzt sind wir – die Verbraucherinnen und Verbraucher – an der Reihe.

Barbara Schmidt-Mattern, Korrespondentin Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Anja Schäfer)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.