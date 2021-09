Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben ihren Tarifstreit beigelegt. GDL-Chef Weselsky sprach auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin von einem guten Kompromiss, vor allem werde die Zusatzrente fortgeführt. Die Bahnangestellten erhielten zwei Corona-Prämien und insgesamt eine Einkommenserhöhung von 3,3 Prozent. Diese erfolge in zwei Stufen bei einer Laufzeit von 32 Monaten.

Erstmals schloss die GDL neben dem Zugpersonal auch Tarifverträge für Mitarbeitende in Werkstätten und in der Verwaltung ab, jedoch nicht für die Infrastruktur. Weselsky bedankte sich bei den Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Weil und Günther, ohne deren Vermittlung die Einigungung nicht möglich gewesen wäre. Dem Dank schloss sich Bahn-Personalvorstand Seiler an. Der gordische Knoten sei durchschlagen worden, sagte er und betonte, der Lohnabschluss berücksichtige sowohl die wirtschaftliche Situation der Bahn durch die Corona-Pandemie als auch die Erwartungen der Mitarbeitenden. Bundesverkehrsminister Scheuer begrüßte die Einigung als wichtiges Signal für die Fahrgäste und den Güterverkehr.

EVG will mit der Bahn nachverhandeln

Die GDL hatte den Bahnverkehr dreimal bestreikt, zuletzt fast eine Woche lang. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kündigte unterdessen einen eigenen Forderungskatalog an. EVG-Chef Hommel sagte, man bereite sich auf Verhandlungen, aber auch auf Maßnahmen bis hin zum Arbeitskampf vor. Bahn-Manager Seiler zeigte sich zuversichtlich, dass es zu keine weiteren Streiks kommt. Vereinbarungsgemäß werde die Bahn der EVG die selben Konditionen wie der GDL einräumen.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.