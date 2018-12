Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf einen Gesetzentwurf zur Verbesserung der Kita-Betreuung geeinigt.

Der Text solle noch in dieser Woche in Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, in Berlin. Mit dem Gesetz sollen die Kitas in Deutschland besser und für Geringverdiener kostenlos werden. Dafür zahlt der Bund 5,5 Milliarden Euro an die Länder.



Strittig war innerhalb der Koalition die Frage, wofür genau die Länder das Geld nutzen dürfen. Die Union pochte darauf, vor allem die Betreuungsqualität zu steigern. Die SPD wollte in erster Linie die Kita-Beiträge senken. Nach Angaben von Grosse-Brömer hat man sich nun darauf geeinigt, das die Länder die Mittel für beide Zwecke ausgeben dürfen.