Ein Benzindepot des Energiekonzerns TotalEnergies in Frankreich. (AFP / DENIS CHARLET)

Nach tagelangen Streiks an Raffinerien und Benzindepots erzielten das Unternehmen und die als gemäßigt geltende Gewerkschaft CFDT einen Kompromiss. Danach verständigten sich beide Seiten auf eine Gehaltserhöhung von sieben Prozent sowie Zulagen in Höhe von 3.000 bis 6.000 Euro. Unterzeichnet sei der Vertrag aber noch nicht, hieß es. Auch die Gewerkschaft CFE-CGC schloss sich dem Kompromiss an. Zusammen vertreten die zwei Arbeitnehmer-Organisationen mehr als die Hälfte der Beschäftigten von TotalEnergies. Dagegen hatte die Gewerkschaft CGT den Verhandlungstisch verlassen und weitere Streiks angekündigt. Vom Ausstand in Frankreich betroffen war zuletzt auch ExxonMobil.

