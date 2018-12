Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Gröhe, hat einen Kompromiss in der Debatte über das Informationsverbot für Abtreibungen vorgeschlagen.

Statt einer Änderung des Paragrafen 219a könnte eine online verfügbare Liste erstellt werden, in der alle Praxen und Kliniken aufgelistet seien, die Abtreibungen durchführten, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post". Eine Aufhebung des Werbeverbots brauche es dann nicht.



In der Union gibt es erheblichen Widerstand gegen eine Änderung der Regelung. Die Sozialdemokraten hingegen drängen darauf, den Paragraphen gänzlich zu streichen. Der SPD-Abgeordnete Post verlangte in der "Passauer Neuen Presse", die Entscheidung im Bundestag als Gewissensentscheidung freizugeben.